Alcides Calvo participó de una agenda institucional de Santa Fe en Italia y España

El senador provincial Alcides Calvo integró la delegación oficial de la Cámara de Senadores de Santa Fe que desarrolló una agenda institucional en Italia y España, con encuentros vinculados a las relaciones internacionales, la producción, el comercio, la innovación y el fortalecimiento de las instituciones.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, e integrada además por el senador Germán Giacomino. Durante la gira, los representantes santafesinos mantuvieron distintas actividades en Roma y Madrid, además de participar de una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano.

Uno de los momentos centrales de la agenda fue precisamente la participación en la audiencia papal de los miércoles, en Ciudad del Vaticano. Allí, los senadores santafesinos estuvieron acompañados por el embajador argentino ante la Santa Sede, Luis Pablo María Beltramino; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; la subsecretaria Administrativa del Senado, C.P.N. Patricia Boni, y el director General, C.P.N. Adrián Lucca.

Durante el encuentro, León XIV transmitió su saludo y bendición para los santafesinos y manifestó su alegría ante la posibilidad de visitar la Argentina.

La agenda continuó en Roma con una reunión de trabajo en la residencia diplomática argentina junto al embajador Beltramino. El encuentro permitió abordar posibles líneas de cooperación en áreas como producción, ciencia, tecnología, cultura y relaciones institucionales.

Según se informó, esta actividad también permitió dar continuidad a los vínculos establecidos durante la visita del embajador de Italia en Argentina, Fabrizio Nicoletti, a la provincia de Santa Fe en abril de 2026.

Relaciones comerciales y vínculos históricos con Italia

Otro de los puntos de la agenda fue la visita al Parlamento Italiano, donde la delegación recorrió la Cámara de Diputados y el Senado de Italia junto al diputado italiano Franco Tirelli, nacido en Rosario.

En ese ámbito se puso sobre la mesa el potencial productivo y exportador de Santa Fe, con especial atención al rol estratégico de sus puertos como vía de salida de la producción hacia distintos mercados internacionales.

También se abordaron las posibilidades de profundizar los vínculos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, además de destacar los lazos históricos que unen a Santa Fe con Italia a partir de las corrientes migratorias que llegaron a la provincia durante los siglos XIX y XX.

Para la delegación, estos vínculos representan además una oportunidad para generar nuevas instancias de cooperación e intercambio en materia económica, cultural e institucional.

Innovación y nuevas tecnologías en España

La segunda parte de la gira tuvo como escenario España, donde los representantes santafesinos participaron del Congreso GIGAPP, desarrollado en la Universidad de Alcalá de Henares.

El encuentro reúne a especialistas y representantes vinculados a la administración pública, la gobernanza y las instituciones de Iberoamérica. La edición 2026 estuvo centrada en cuestiones relacionadas con la administración abierta, la gestión del conocimiento y la innovación pública.

Uno de los ejes de debate estuvo relacionado con los cambios que atraviesan los Estados a partir de las nuevas tecnologías, la conectividad y la inteligencia artificial, y la necesidad de adaptar las administraciones públicas a estas transformaciones para mejorar la respuesta a las demandas de la ciudadanía.

En ese marco, la participación santafesina permitió conocer experiencias y debates internacionales vinculados con la modernización del Estado y los desafíos que plantea la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas a la gestión pública.

El balance de Alcides Calvo

Al realizar un balance de la gira, Alcides Calvo destacó la importancia de las distintas actividades desarrolladas y el alcance de los vínculos establecidos durante la visita.

“Fue una agenda importante e intensa para la Provincia de Santa Fe. El encuentro con el Papa León XIV fue un momento muy especial, que dejó sus saludos y bendición para todos los santafesinos y nos transmitió su alegría por su visita a la Argentina”, señaló.

En relación con las actividades desarrolladas en Italia, Calvo sostuvo que permitieron mostrar “el potencial productivo y exportador de la Provincia y la importancia de avanzar en más acuerdos comerciales que signifiquen más inversiones y más trabajo para nuestra gente”.

Sobre la participación en España, explicó que se trató de una oportunidad para conocer y debatir experiencias vinculadas con la transformación de las administraciones públicas.

“Fuimos parte de un congreso internacional donde se debate cómo mejorar el Estado, innovar y usar las nuevas tecnologías y dar mejores respuestas a los ciudadanos”, expresó.

Finalmente, el senador santafesino consideró que este tipo de experiencias permiten fortalecer la inserción internacional de la provincia y conocer herramientas frente a los desafíos que plantea el escenario actual.