Samy Mahmoud contó desde Dubái cómo está el turismo en Medio Oriente

En la mañana de la radio dialogamos con Samy Mahmoud, quien se encuentra en Dubái, para conocer de primera mano cómo se está desarrollando la actividad turística en Medio Oriente.

Durante la entrevista, Samy contó cómo se vive actualmente en Dubái, cuál es el movimiento de turistas y cómo se encuentra el sector turístico en una región que atraviesa un contexto particular.

Además, compartió detalles sobre la vida cotidiana en la ciudad, la llegada de visitantes y las consultas que reciben quienes tienen previsto viajar a la zona.

Una charla desde Dubái para conocer, a través de su experiencia, cómo está el turismo en Medio Oriente y qué panorama encuentran actualmente quienes visitan la región.