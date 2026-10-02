La Fiambrería renovó su propuesta y sumó nuevos productos para las picadas del fin de semana

En la mañana de la radio conversamos con Guillermo Falco, propietario de La Fiambrería, que cuenta con sucursales en María Juana y San Vicente, para conocer las novedades que ofrece el comercio de cara al fin de semana.

Durante la entrevista, Falco repasó las promociones vigentes y presentó los nuevos productos que se incorporaron a la variedad habitual del local, con distintas alternativas para armar picadas y compartir en familia o con amigos.

Además de los clásicos fiambres y quesos, la propuesta se fue ampliando con nuevos productos que permiten combinar diferentes sabores y opciones según cada picada.

Durante la charla también hubo tiempo para conocer cómo viene trabajando La Fiambrería en sus dos sucursales y cómo se prepara el comercio para uno de los momentos de mayor movimiento de la semana.

Una charla con Guillermo Falco en la que repasamos promociones, nuevos productos y distintas opciones para disfrutar una buena picada este fin de semana.