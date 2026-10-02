La Fiambrería renovó su propuesta y sumó nuevos productos para las picadas del fin de semana

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En la mañana de la radio conversamos con Guillermo Falco, propietario de La Fiambrería, que cuenta con sucursales en María Juana y San Vicente, para conocer las novedades que ofrece el comercio de cara al fin de semana.

Durante la entrevista, Falco repasó las promociones vigentes y presentó los nuevos productos que se incorporaron a la variedad habitual del local, con distintas alternativas para armar picadas y compartir en familia o con amigos.

Además de los clásicos fiambres y quesos, la propuesta se fue ampliando con nuevos productos que permiten combinar diferentes sabores y opciones según cada picada.

Durante la charla también hubo tiempo para conocer cómo viene trabajando La Fiambrería en sus dos sucursales y cómo se prepara el comercio para uno de los momentos de mayor movimiento de la semana.

Una charla con Guillermo Falco en la que repasamos promociones, nuevos productos y distintas opciones para disfrutar una buena picada este fin de semana.

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