Jesús Domínguez participará de las peñas callejeras de Cosquín

En el programa “Comunicándonos” dialogamos con Jesús Domínguez, quien confirmó que estará participando de las tradicionales peñas callejeras de Cosquín, uno de los espacios más emblemáticos y populares que rodean al Festival Nacional de Folclore, considerado el evento más importante del país en su género.

Las peñas callejeras forman parte del espíritu más auténtico de Cosquín. Durante las noches y madrugadas, músicos, cantores y bailarines se expresan en escenarios improvisados, bares, veredas y esquinas, generando un clima único donde el folklore se vive de manera cercana, espontánea y popular. Allí conviven artistas consagrados, nuevos talentos y público de todo el país que llega a la ciudad cordobesa para compartir música, danza y tradición.

En la charla radial, Domínguez destacó la importancia de poder formar parte de estas peñas, que representan una gran vidriera cultural y un punto de encuentro fundamental para quienes llevan el folklore como forma de vida. Además, remarcó el valor del contacto directo con la gente y el intercambio con otros artistas provenientes de distintas provincias.

La participación en las peñas callejeras de Cosquín significa no solo una experiencia artística, sino también cultural y humana, reafirmando el crecimiento de Jesús Domínguez y su presencia en uno de los escenarios más representativos del folklore argentino.