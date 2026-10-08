Jesús Domínguez regresó de Perú y compartió la experiencia de Son Dos Dúo en un festival internacional

Luego de su paso por Perú, el músico de María Juana Jesús Domínguez visitó el estudio de Radio María Juana para compartir en la mañana de Comunicándonos la experiencia vivida junto a Son Dos Dúo, proyecto que integra junto a Alejandro Rodríguez, en el marco del Festival Internacional Sonamos Latinoamérica.

Durante la entrevista, Domínguez repasó el viaje y las distintas vivencias que dejó la participación en este encuentro cultural, que reúne a músicos de diferentes países y propone un espacio de intercambio alrededor de la música popular y de raíz latinoamericana.

El músico contó detalles de su estadía en Arequipa, donde pudieron presentar su propuesta artística y encontrarse con representantes de distintas regiones de Latinoamérica. Para Son Dos Dúo, la experiencia significó mucho más que una presentación: fue la posibilidad de compartir escenarios, conocer otras expresiones musicales y generar vínculos con artistas de diferentes culturas.

De María Juana a Latinoamérica

La participación en Sonamos Latinoamérica permitió que la música de Son Dos Dúo trascendiera las fronteras argentinas y llegara a nuevos públicos. El festival nació en Santa Fe y con el paso de los años se transformó en una red cultural internacional que conecta a músicos, productores y gestores de distintos países latinoamericanos.

En ese contexto, la presencia de Domínguez representa también una oportunidad para mostrar desde María Juana una propuesta vinculada con las raíces y la identidad musical de la región.

Durante la charla, Jesús compartió anécdotas del viaje, habló sobre las presentaciones realizadas en Perú y destacó todo lo que significó convivir y compartir música con artistas de otros lugares.

El paso por el festival dejó así una experiencia que va más allá de lo artístico: nuevos contactos, intercambios culturales y la posibilidad de seguir proyectando a Son Dos Dúo hacia otros escenarios.

En su regreso a María Juana, Jesús Domínguez pasó por los estudios de la radio para contar en primera persona todo lo vivido durante esta experiencia internacional y acercar a la comunidad parte de lo que significó llevar la música local hasta Perú.