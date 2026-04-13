Jornada de cuentos y emoción en el Hogar de Ancianos de María Juana

En el marco del Mes de la Salud, el Hogar de Ancianos de María Juana vivió una jornada especial con la visita de Alfredo Castelli con “Cuenta Cuentos”, quien ofreció una propuesta distinta y enriquecedora para los residentes.

Durante el encuentro, el narrador llevó a los presentes a recorrer la idiosincrasia de los pueblos a través de relatos que combinaron medicina, magia y religión, despertando recuerdos, emociones y una fuerte conexión con las tradiciones populares.

Los adultos mayores participaron activamente de la actividad, compartiendo anécdotas, experiencias y risas en un clima cálido y distendido. La iniciativa no solo promovió el entretenimiento, sino también el bienestar emocional y el intercambio social, aspectos fundamentales dentro del cuidado integral de la salud.

Desde la institución destacaron la importancia de generar estos espacios de encuentro, que aportan alegría y fortalecen los vínculos en la vida cotidiana de los residentes.