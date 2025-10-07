Juan Gallo celebró sus 100 años de vida rodeado de amor y recuerdos

En la mañana de Comunicándonos, tuvimos el enorme placer de charlar con Patricia Colombo, quien nos compartió la historia y el emocionante festejo por los 100 años de su abuelo, Juan Gallo, un verdadero ejemplo de vida y fortaleza.

Juan nació el 15 de septiembre de 1925. Se casó con Lucha, el amor de toda su vida, y juntos formaron su familia con el nacimiento de su hija Olga. Vivieron muchos años en la zona rural de Colonia Cello, hasta que una inundación los obligó a dejar su hogar y trasladarse a Josefina. Con el tiempo, Olga —ya casada y viviendo en María Juana— logró traer a sus padres a residir cerca suyo, donde Juan encontró un nuevo comienzo lleno de cariño y compañía.

A lo largo de su vida, Juan se dedicó con pasión a las bochas y al disfrute de su familia. Hoy tiene dos nietos y cinco bisnietos, que junto a amigos y seres queridos lo acompañan con amor y admiración.

Patricia lo describe como un hombre conversador, social, familiero y bondadoso, con una memoria prodigiosa y una fuerza admirable para sobreponerse a las adversidades. A pesar de haber perdido a su esposa, a su hija y a su yerno, sigue disfrutando de cada día con entusiasmo: sale al aire libre, mira televisión y le encanta jugar a las cartas.

Su familia lo llama con ternura “el Nonito”, y sin dudas, Juan es un orgullo para todo el pueblo de María Juana, que celebra con alegría tener entre sus vecinos a un nuevo centenario que inspira con su historia y su ejemplo de vida.