Juan Pablo Pons Estel completó con éxito los más de 500km en la Vuelta de Ansenuza

DeportesEntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

El ciclista mariajuanense Juan Pablo Pons Estel logró un impresionante recorrido de 532 kilómetros en un total de 22 horas de pedaleo durante el Desafío Vuelta al Parque Ansenuza, competencia rural que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la provincia de Córdoba.

La prueba, que celebró su segunda edición, reunió a 108 ciclistas entre hombres y mujeres de todas las edades, quienes enfrentaron tres duras etapas a lo largo de caminos rurales que rodean el imponente Parque Nacional Ansenuza:

  • Etapa 1 (15/8): Miramar – Colonia Alpina (160 km)
  • Etapa 2 (16/8): Colonia Alpina – La Rinconada (175 km), considerada la más exigente por el salitre, el calor y el viento
  • Etapa 3 (17/8): La Rinconada – La Puerta (165 km), el tramo final hacia la meta.

Durante la competencia, los ciclistas contaron con puestos de hidratación, alimentación, talleres de reparación rápida y espacios de descanso en vivac con carpas y servicios básicos.

En la previa del evento, Pons Estel había destacado en una entrevista radial la emoción de representar a María Juana en una competencia de semejante magnitud, subrayando el espíritu de superación que la caracteriza. Su esfuerzo y desempeño lo convirtieron en motivo de orgullo para toda la comunidad.

Te puede interesar

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • TRABAJAR EN LA SALUD

    Ibis Robinet es Bioquímica del Hospital Iturraspe de Santa Fe y de una Clínica Privada de la ciudad. Dialogó en la mañana de Comunicándonos sobre…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    María Teresa Romano fue la primera locutora de la radio y tuvimos el placer de volver a escucharla contando su incursión en nuestro medio. Escuchá…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Florencia Pietnechuk fue una de las locutoras que comenzó a hablar al aire en nuestro medio. Aquí cuenta su historia junto a Mónica Barceló en…

  • USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA

    Lucas Araya, Nicolás Varayoud e Ignacio Varayoud de 5to. año de la EESOPI 2040 "Santa María de los Ángeles" pasaron por el estudio de la…