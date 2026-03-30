Juicio contra YPF: la cronología del caso por el que Argentina había sido obligada a pagar U$S 18 mil millones

La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$ 18 mil millones.

El conflicto judicial tiene sus orígenes en 2012, cuando la Argentina reestatizó YPF al quedarse con el 51% de las acciones que pertenecían al grupo español Repsol.

La reestatización y la prohibición del giro de dividendos provocó la quiebra de 2 compañías del grupo argentino Petersen, que controlaba el 25% de las acciones. Un fondo de riesgo compró los derechos de litigio de esas compañías e inició una demanda contra la Argentina.

La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$ 18 mil millones, tras la expropiación de la petrolera YPF, en 2012.

En el fallo (que puede ser apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos), la Cámara de Apelaciones aseguró que la jueza del Distrito Sur, Loretta Preska -quien en 2023 condenó a nuestro país a pagarle a 2 fondos una indemnización de US$ 16.100 millones (US$ 18 mil millones actuales)- interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que pidió a la magistrada que revise sus conclusiones.

La demanda fue iniciada por el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio de la quiebra de 2 empresas del grupo argentino Petersen, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización.

¿Cómo fue la cronología de los hechos que terminó con la sentencia contra nuestro país?

24 de septiembre de 1992: Se aprueba por ley la privatización de YPF

Durante el gobierno de Carlos Menem (PJ), el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 24.145, que declaró a YPF “sujeta a privatización” y dividió su capital social en acciones, de las cuales el 51% estaban en manos del Estado y el 39% en propiedad de las provincias y el 10% el personal de la empresa.

22 de junio de 1999: Repsol adquiere YPF

En enero de 1999 la petrolera española Repsol compró el 15% de las acciones de YPF, y el 30 de abril de ese año hizo una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones. Finalmente, el 22 de junio el Gobierno autorizó la venta por decreto, y la compañía pasó a controlar el 99% de las acciones.

21 de diciembre de 2007: La familia Eskenazi ingresa a YPF

El grupo Petersen, liderado por el empresario argentino Enrique Eskenazi, firmó el 21 de diciembre de 2007 un acuerdo con Repsol YPF para adquirir el 25% de las acciones a través de las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía (radicadas en España, según indicó la compañía, por pedido de los bancos que prestaron el dinero para la operación).

La operación se realizó en 2 tramos: en el primero, formalizado en 2008, los Eskenazi compraron el 14,9% de las acciones, mientras que en 2011 adquirieron un 10,1% adicional.

Para adquirir las acciones, el grupo Petersen recurrió a préstamos de bancos internacionales como Credit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú. Además, la propia Repsol también le prestó unos $ 1.000 millones. El acuerdo contempló un esquema de reparto de dividendos que le permitiera a la familia Eskenazi pagar los créditos con esos fondos.

4 de mayo de 2012: La reestatización de YPF

Durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), el Congreso de la Nación aprobó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, con el objetivo de retomar el control de la compañía. Para entonces, Repsol contaba con el 57% de la empresa, dado que tras venderle el 25% al grupo Petersen se desprendió de más acciones.

La operación terminó de confirmarse en 2014, cuando el consejo de Repsol aceptó la oferta del Gobierno de US$ 5 mil millones como indemnización por la expropiación de la compañía.

Julio de 2012: Las empresas del grupo Petersen presentan la quiebra

Luego de tomar el control de YPF, el Gobierno argentino suspendió el reparto de dividendos, lo que afectó financieramente a las empresas del grupo Petersen, que contaban con esos ingresos para saldar los préstamos que habían tomado para comprar el 25% de las acciones a Repsol.

Finalmente, las empresas entraron en concurso de acreedores, administrado por el Juzgado Mercantil N° 3 de Madrid, que designó a un síndico y subastó el derecho a litigar.

Voceros del Grupo Petersen señalaron que con la reestatización “se modificaron las condiciones con las que el grupo había entrado y devolvía los créditos y, al no poder hacerlo, muchas acciones se las quedaron los bancos acreedores. Y, por otra parte, quedaron un montón de créditos impagos, por eso las empresas se presentan en quiebra en Madrid”.

Abril de 2015: Comienza la demanda contra la Argentina

El fondo Burford Capital compró el derecho de litigio durante el proceso de quiebra, y en abril de 2015 presentó una demanda contra la Argentina ante la justicia de Nueva York, reclamando una indemnización.

El argumento de la demanda se basó en que el Estado argentino violó el artículo 7° del Estatuto de YPF, que prevé que si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas, algo que en este caso no ocurrió.

31 de marzo de 2023: La Justicia le da la razón a Burford Capital

El 31 de marzo de 2023 la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, hizo lugar al pedido de los demandantes y señaló que la Argentina “incumplió el contrato” de YPF al reestatizar la compañía sin ofrecer una compensación a todos los accionistas. No obstante, excluyó de responsabilidad a YPF.

Septiembre de 2023: Indemnización por US$ 16,1 mil millones

El 8 de septiembre de 2023 la jueza Preska determinó que la Argentina se hizo del control de YPF en abril de 2012, aceptando el cálculo de intereses presentado por los peritos de Burford Capital.

En tanto, el 15 de septiembre la magistrada puso fin al litigio al ordenar al Gobierno el pago de US$ 16,1 mil millones por la reestatización de YPF.

30 de junio de 2025: Entrega de las acciones de YPF

Preska le ordenó a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización.

Por su parte, el presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) adelantó que “vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”.

1 de julio de 2025: la Argentina pidió suspender la sentencia

El Gobierno argentino presentó un escrito ante el juzgado de Preska solicitando que se suspenda la ejecución de la sentencia que obliga al país a entregar las acciones de YPF.

14 de julio de 2025: rechazan las suspensión de la entrega de las acciones

La jueza Preska rechazó el pedido de la Argentina para suspender la entrega de las acciones, por lo que la medida contra nuestro país continúa vigente.

15 de julio de 2025: Suspenden la orden de entrega de acciones

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió preventivamente la orden de la jueza Preska, lo que eximía a Argentina de entregar las acciones de YPF.

13 de marzo de 2026: Estados Unidos, amicus curiae

El Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae en favor de Argentina.

18 de marzo de 2026: todos los procesos suspendidos

La Cámara de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York (que ahora falló a favor de Argentina) decidió suspender todos los procesos judiciales paralelos a la causa por la reestatización de YPF (como los pedidos de embargos) hasta tanto resuelva la cuestión de fondo, lo que ocurrió finalmente el 27 de marzo.

27 de marzo de 2026: La Justicia de EEUU falló a favor de la Argentina y el país evita pagar US$ 18 mil millones

La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$ 18.000 millones, tras la expropiación de la petrolera YPF, en 2012. Además, el tribunal revisor dijo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización, que se dio durante el último gobierno de Cristina Kirchner. No obstante, las partes tendrán como último recurso la Corte Suprema norteamericana.

Actualización 27/03/2026: se actualizó la nota con la última información disponible.





Fuente: Chequeado.com