Julia Benet llega a María Juana con su inspiradora charla en el EJE 2025

Julia Benet, psicóloga deportiva y ex jugadora de la Selección Argentina de Vóley, será una de las disertantes del EJE 2025 con una charla que promete emocionar e inspirar a los presentes.

La cita será el jueves 25 de septiembre en la E.E.S.O.P.I. N° 8143 “José Manuel Estrada”, donde Benet compartirá su experiencia de vida y la presentación de su libro, en el que relata cómo el vóley se convirtió en un refugio y una oportunidad de transformación personal.

La propuesta invita a reflexionar sobre el poder del deporte no solo como disciplina competitiva, sino también como un espacio de contención, superación y construcción de identidad. Con su historia, Julia Benet busca transmitir un mensaje de esperanza a jóvenes y adultos: que siempre hay un camino para reinventarse y encontrar en la pasión una forma de sanar y crecer.