Julián Marino anticipó el duelo ante Sportivo Roca en el estadio Néstor Suppo

AtléticoEntrevistas

En Show Deportivo dialogamos con Julián Marino, jugador del Club Atlético María Juana, en la previa del partido que se disputará este viernes frente a Club Sportivo Roca, por una nueva fecha del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

El encuentro se jugará en cancha de María Juana, en el estadio Néstor Suppo, donde el conjunto local buscará hacerse fuerte ante su gente. Durante la entrevista, Marino se refirió a la preparación del equipo y a la importancia de sumar en este compromiso.

Además, se informó que el partido contará con transmisión en vivo de la radio, comenzando a las 21:30 horas, llevando todas las alternativas de un nuevo capítulo del torneo liguista.

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