Julieta Espinosa compartió su experiencia de lucha y esperanza contra el cáncer

En la mañana de la radio, Julieta Espinosa nos visitó para compartir un testimonio profundamente valiente y esperanzador. Actualmente se encuentra culminando su tratamiento contra el cáncer de útero, y decidió contar su historia con el propósito de concientizar y acompañar a quienes atraviesan una situación similar.

Durante la charla, Julieta habló sobre los desafíos emocionales y físicos que implicó el proceso, pero también sobre la fortaleza interior, el amor de su familia y el apoyo de su comunidad, que fueron pilares fundamentales para salir adelante.

Con palabras llenas de empatía y luz, dejó un mensaje de esperanza: “Se puede seguir, aún en los momentos más difíciles. No están solos.”

Su testimonio es una inspiración para toda la comunidad, recordándonos la importancia de hablar, acompañar y brindar apoyo a quienes luchan día a día con esta enfermedad.