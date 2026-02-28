Julieta Gómez destacó las mejoras en el CER 337: talleres renovados y nuevas aulas al aire libre

En la mañana de la radio entrevistamos a Julieta Gómez, coordinadora del CER 337, quien brindó detalles sobre las recientes mejoras realizadas en la institución, entre ellas la renovación de talleres y la incorporación de nuevas aulas al aire libre.

Los trabajos permitieron optimizar los espacios destinados a actividades prácticas y pedagógicas, generando mejores condiciones para el aprendizaje y el desarrollo de propuestas educativas innovadoras. La renovación de los talleres apunta a fortalecer la formación integral de los alumnos, incorporando entornos más funcionales y adaptados a las necesidades actuales.

Además, la creación de aulas al aire libre representa una apuesta por nuevas dinámicas de enseñanza, promoviendo el contacto con el entorno natural y ampliando las posibilidades didácticas. Estos espacios favorecen metodologías más participativas y un aprendizaje más flexible.

De esta manera, el CER 337 continúa consolidando su proyecto educativo con infraestructura mejorada y propuestas que buscan enriquecer la experiencia escolar de sus estudiantes.

