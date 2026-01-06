Juventud Unida presentó su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026

El Club Juventud Unida dio a conocer oficialmente a su nuevo cuerpo técnico que estará al frente de la institución durante la temporada 2026, asumiendo el desafío de conducir tanto a las Divisiones Superiores como a las Divisiones Inferiores.

El equipo de trabajo estará encabezado por Gustavo Gramoy, quien se desempeñará como Director Técnico. Lo acompañarán Franco Walker como ayudante de campo, y Alejandro “Coke” Fernández, quien cumplirá funciones como preparador físico y ayudante de campo, conformando un grupo con el objetivo de potenciar el crecimiento futbolístico del club.

Desde la institución expresaron sus mejores deseos para este nuevo proceso, destacando el compromiso y la responsabilidad que implica conducir todas las categorías del club.

En cuanto al calendario, se informó que el inicio de la pretemporada para Primera División, Reserva y Sexta División será el martes 20 de enero, a partir de las 20:00 horas, en las instalaciones del club. Por su parte, las Divisiones Inferiores comenzarán sus trabajos el martes 3 de febrero, marcando el arranque formal de una nueva etapa para Juventud Unida en este 2026.