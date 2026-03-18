La actitud también es biología: cómo nuestra forma de pensar puede impactar en la salud

Cada vez más estudios científicos respaldan una idea que durante años pareció solo motivacional: la actitud frente a la vida no solo influye en lo emocional, sino también en el funcionamiento del cuerpo.

Investigaciones en el campo de la psicología y la medicina, especialmente dentro de la Psiconeuroinmunología, demuestran que pensamientos, emociones y creencias tienen un impacto directo en procesos biológicos. Por ejemplo, estudios realizados en el University College London evidenciaron que las personas con estados de ánimo positivos presentan niveles más bajos de cortisol —la principal hormona del estrés—, mientras que quienes sostienen emociones negativas o estrés crónico registran valores más elevados.

El cortisol forma parte del sistema que regula la respuesta al estrés, conocido como Eje hipotalámico-hipofisario-adrenal. Si bien es esencial para la supervivencia, cuando se mantiene elevado durante períodos prolongados puede generar efectos adversos: debilita el sistema inmunológico, altera el sueño, impacta en el metabolismo y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

En contrapartida, una actitud más positiva y resiliente favorece el equilibrio interno del organismo. Distintos estudios señalan que esto contribuye a regular neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, vinculados al bienestar, la motivación y la estabilidad emocional. Incluso, prácticas asociadas a un cambio de actitud —como la gratitud, la meditación o el pensamiento optimista— han demostrado mejorar marcadores fisiológicos y reducir la inflamación.

Pero más allá de los datos científicos, hay un aspecto clave que atraviesa la vida cotidiana: la interpretación de lo que nos sucede. Ante una misma situación, una persona puede sentir que todo termina, mientras que otra puede verla como el inicio de una nueva etapa. Este fenómeno está relacionado con el concepto de “reencuadre cognitivo”, ampliamente estudiado en psicología, que implica cambiar la forma en que percibimos una experiencia.

En este punto, los especialistas coinciden en algo fundamental: no siempre es posible evitar lo que ocurre, pero sí existe una libertad profunda en cómo se responde a ello. Esa capacidad de elección —aunque a veces parezca mínima— tiene efectos reales tanto en la salud mental como en la física.

Además, investigaciones sobre resiliencia muestran que las personas que logran adaptarse a la adversidad con una actitud constructiva no solo atraviesan mejor las кризис, sino que también desarrollan mayores recursos emocionales a largo plazo. Esto no implica negar el dolor o las dificultades, sino enfrentarlas desde una posición activa y consciente.

Así, lejos de ser solo un concepto motivacional, la actitud se consolida como un factor clave en la salud integral. Cambiar la manera en que interpretamos y enfrentamos lo que nos pasa no transforma únicamente nuestra mirada sobre la vida: también modifica, en parte, la forma en que nuestro cuerpo responde a ella.