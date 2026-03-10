La AFA lanzó LPF Play: el “Fútbol para Todos” del Ascenso que permitirá ver partidos gratis

La Asociación del Fútbol Argentino presentó oficialmente LPF Play, una nueva plataforma digital que permitirá ver de manera gratuita los partidos del fútbol argentino del Ascenso, además de otras competencias organizadas por la entidad.

El anuncio fue realizado por el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quien destacó que el proyecto busca acercar nuevamente el fútbol a los hinchas de todo el país. A través de esta aplicación se podrán seguir en vivo encuentros de categorías como la Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Torneo Federal A, además del fútbol femenino y el Torneo Proyección, quedando excluidos únicamente los partidos de la Liga Profesional de Fútbol.

Desde la AFA explicaron que la plataforma funciona como una especie de nuevo “Fútbol para Todos”, recordando el programa estatal que durante años permitió ver gratuitamente los partidos del fútbol argentino por televisión.

Durante la presentación, Tapia destacó el impacto que ya está teniendo la plataforma. Según informó, en apenas tres semanas desde su lanzamiento se registraron más de 455 mil usuarios únicos, con 3,3 millones de visualizaciones de video y 175 partidos transmitidos en menos de un mes. Además, el contenido fue visto en más de 150 países, lo que demuestra el alcance internacional del fútbol argentino.

El dirigente también subrayó que la iniciativa apunta a fortalecer el carácter federal del fútbol, permitiendo que los hinchas puedan seguir a sus equipos sin importar en qué parte del país jueguen.

De esta manera, con LPF Play, la AFA apuesta a una nueva etapa en las transmisiones deportivas, utilizando el streaming como herramienta para ampliar el acceso a los partidos y acercar nuevamente el fútbol del ascenso a los aficionados de todo el país.