La aparición de imágenes plagiadas de contenido sexual conmociona a San Jerónimo Sud

San Jerónimo Sud es una localidad del sur de la provincia que en los últimos días fue noticias por la aparición de fotos y videos con contenido sexual armado aparentemente con programas de edición y de inteligencia artificial donde se utilizaron imágenes de adolescentes y mujeres de la comunidad.

El pequeño pueblo de unos 3.000 habitantes y a unos 35 kilómetros de la ciudad de Rosario, se vio conmovido por lo sucedido lo que generó mucha bronca.

Las imágenes plagiadas de contenido sexual habían aparecido hace un par de semanas atrás, pero la noticia tomó estado público en las últimas horas por un comunicado anónimo de repudio pero que expresa: “los vecinos de bien de nuestro querido San Jerónimo Sud estamos estupefactos ante la denostable conducta de quien con perversidad, violencia y cobardía realizo publicaciones falsas de videos y fotos con contenido sexual de mujeres de nuestra localidad”.

“Resulta imperioso el mandato de no callar ante tamaña inconducta. Invitando a toda la ciudadanía a hacer un llamado público a repudiar este y cualquier otro tipo de violencia. Como sociedad hemos establecido un modelo de convivencia, basado en la tolerancia y el respeto de la Ley como marco para la defensa de los intereses, que no admite excepciones para ningún grupo o sector o persona”.

Y resalta que “la o las personas perturbadas que realizaron el montaje y producción completamente artificial o publicaron imágenes sin consentimiento de videos y fotos, rompieron el contrato social, dejando evidenciado que no pueden vivir en sociedad al carecer de valores propios de una comunidad de bien”.

Para finalizar, el comunicado publicado expresa que “lo ocurrido, a todas luces, constituye un delito, el cual debe ser perseguido y hacer responsables a quienes lo han cometido, en procura de comenzar con la reparación de los daños provocados y para que estos hechos no vuelvan a suceder” y remata diciendo: “Que el silencio no oculte la verdad”.

Aparentemente, con el uso de la inteligencia artificial y programas de edición, se hizo el fotomontaje utilizando imágenes de una veintena de mujeres de esa localidad. También habrían involucrado al menos a un hombre de 40 años.

Esas imágenes se subieron a un canal abierto de la red social Telegram y luego fueron borradas. En el mismo canal, se comentó que hubo registros similares de personas de localidades vecinas.

Hasta el momento la Justicia tropieza con un elemental escollo que le impide avanzar en el caso. La denuncia fue realizada por varias mujeres de la localidad el martes. Pero lo único que consta en el planteo es la manifestación de ellas. No hay una imagen, un video o una referencia al contenido de la red social aludida que permita acreditar lo que se denuncia. Según fuentes judiciales, no se puede descartar que se presente evidencia en los próximos días, pero si eso no ocurre es imposible profundizar solamente con declaraciones.

Si no hay agregados la denuncia se rechazará in límine, es decir, por incapacidad de ser investigada. Además, este tipo de delitos que involucran el honor son de instancia privada. Esto quiere decir que es el propio agraviado el que tiene que optar por impulsar el trámite, pero con un requerimiento legal que es propio a cualquier denuncia: suministrando alguna clase de indicio o prueba de lo que se dice.

El presidente comunal, Horacio Ciancio, recibió a algunas víctimas el viernes pasado y les aconsejó hacer la denuncia y que busquen un abogado que las represente. A la vez, desde la Comuna se puso a disposición el equipo de la secretaria de la Mujer.

El delito virtual ya fue denunciado y está trabajando la Unidad Regional XVVII con el área de cibernéticos de la AIC.