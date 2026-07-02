La Asociación Médica del Departamento Castellanos firmó un histórico convenio con la Asociación Médica Argentina

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con el Dr. Paul Schvarzstein, director del Instituto de Formación en Salud (IFS) de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), quien brindó detalles sobre el importante convenio de cooperación firmado recientemente con la Asociación Médica Argentina, considerada una de las instituciones científicas y académicas de mayor prestigio del país.

Durante la entrevista, el profesional destacó que se trata de un paso histórico para la institución, ya que permitirá desarrollar en conjunto actividades académicas, proyectos de formación y nuevas propuestas de capacitación destinadas a los profesionales de la salud de Rafaela, la región y todo el país.

Uno de los puntos más importantes del acuerdo es que la Asociación Médica Argentina otorgará su aval institucional a las actividades organizadas por el Instituto de Formación en Salud de la AMDC, un reconocimiento que respalda la calidad académica de sus programas y fortalece el crecimiento del Instituto como espacio de referencia en educación médica continua.

El convenio fue suscripto por el presidente de la AMDC, Dr. Jorge Bertram, y el Dr. Paul Schvarzstein, en representación del Instituto de Formación en Salud, mientras que por la Asociación Médica Argentina firmó su presidente, Miguel Ángel Ricardo Galmés.

Durante la charla en la radio, el Dr. Schvarzstein también explicó que este acuerdo traerá beneficios concretos para los médicos asociados a la AMDC, quienes podrán incorporarse a la Asociación Médica Argentina con bonificaciones especiales, accediendo en condiciones preferenciales a una amplia oferta de cursos, programas de actualización, actividades científicas y propuestas de formación continua que la entidad desarrolla en todo el territorio nacional.

Además, remarcó que el convenio constituye un reconocimiento al trabajo que el Instituto de Formación en Salud viene realizando desde su creación y representa una nueva etapa de crecimiento institucional, ampliando las oportunidades de capacitación y perfeccionamiento profesional.

“Este convenio nos vincula formalmente con la institución médica de mayor trayectoria de la Argentina y fortalece el posicionamiento del Instituto de Formación en Salud como un espacio de referencia para la capacitación continua de los profesionales. Al mismo tiempo, genera nuevas oportunidades para nuestros médicos asociados”, destacaron las autoridades de la AMDC.

Con esta alianza estratégica, la Asociación Médica del Departamento Castellanos y la Asociación Médica Argentina reafirman su compromiso con la excelencia académica, la actualización permanente de los profesionales de la salud y el fortalecimiento de la educación médica continua, pilares fundamentales para seguir mejorando la calidad de la atención sanitaria en la región.