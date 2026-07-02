La Escuela Agrotécnica impulsa una colecta solidaria para acompañar a Luciano Suárez y su familia

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Eugenia Sanabria, directora de la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 380 “María Juana”, quien contó cómo la comunidad educativa se movilizó para acompañar a Luciano “Lucho” Suárez, alumno de 5.º año que permanece internado en el Hospital Cullen debido a un delicado estado de salud.

Durante la entrevista, Sanabria destacó que, ante esta difícil situación, docentes, alumnos, familias y exalumnos decidieron organizar una colecta solidaria con el objetivo de brindar apoyo económico a la familia de Luciano y ayudar a afrontar los gastos que genera este complejo momento.

La directora explicó que la respuesta de la comunidad ha sido muy positiva y remarcó el espíritu solidario que caracteriza a María Juana. “Cuando uno de nuestros chicos atraviesa una situación tan difícil, toda la escuela se une para acompañarlo. Sabemos que cada aporte, por pequeño que sea, puede hacer una gran diferencia para la familia”, expresó.

Desde la institución invitan a toda la comunidad a sumarse a esta campaña solidaria, recordando que cualquier colaboración será de gran ayuda para acompañar a Luciano en su recuperación y aliviar las dificultades económicas que atraviesa su familia.

Quienes deseen colaborar pueden realizar su aporte mediante transferencia bancaria a través del siguiente alias:

Alias: lapaog

Titular: Paola Beatriz Guerrero

Finalmente, desde la Escuela Agrotécnica agradecieron profundamente el acompañamiento de toda la comunidad y renovaron el mensaje de aliento para el estudiante.

“¡Fuerza, Lucho!”, es el deseo que hoy une a toda la familia educativa de la Escuela Agrotécnica N.º 380 y a los vecinos de María Juana, que una vez más demuestran que la solidaridad es uno de los valores más importantes de la comunidad.