Liga Rafaelina: quedó confirmada la programación de una nueva fecha del Torneo Clausura

La Liga Rafaelina de Fútbol dio a conocer la programación oficial de una nueva fecha del Torneo Clausura de Primera División, que comenzará este jueves y continuará el próximo domingo con una extensa jornada en todas las categorías.

La actividad se pondrá en marcha este jueves 2 de julio con dos encuentros adelantados. Desde las 18:00, jugarán la Reserva de 9 de Julio y Atlético de Rafaela, mientras que la Primera División lo hará a partir de las 19:30. En tanto, Ferrocarril del Estado recibirá a Brown de San Vicente, con horarios previstos para las 20:00 en Reserva y 21:30 en Primera, aunque este compromiso permanece pendiente de confirmación.

La mayor parte de la fecha se disputará el domingo 5 de julio, con los partidos de Reserva desde las 14:00 y Primera División a partir de las 15:30.

Programación del domingo

Primera A

Deportivo Aldao vs. Sportivo Roca

Argentino Quilmes vs. Peñarol

Ferrocarril del Estado vs. Ben Hur

Atlético María Juana vs. Libertad de Sunchales

Unión de Sunchales vs. Independiente de Ataliva

Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente

Primera B

Deportivo Josefina vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas

Argentino de Vila vs. Deportivo Tacural

Deportivo Ramona vs. Juventud Unida de Villa San José

Moreno de Lehmann vs. Independiente de San Cristóbal

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Bella Italia

Deportivo Susana vs. Belgrano de San Antonio

Talleres de María Juana vs. Florida de Clucellas

San Martín de Angélica vs. Bochófilo Bochazo

La Trucha FC vs. Sportivo Santa Clara

Defensores de Frontera vs. Zenón Pereyra FC (se jugará en la cancha de Atlético Esmeralda).

Los representantes de María Juana volverán a salir a la cancha con el objetivo de sumar puntos importantes. Atlético María Juana será local frente a Libertad de Sunchales, mientras que Talleres de María Juana recibirá a Florida de Clucellas, en dos encuentros que prometen una gran convocatoria de público.

El fin de semana ofrecerá una intensa agenda futbolística para los clubes de toda la región, con la disputa de una nueva fecha que comenzará a perfilar las posiciones en las distintas categorías de la Liga Rafaelina de Fútbol.