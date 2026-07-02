La Biblioteca Popular María Juana invita a disfrutar de una Ludoteca especial durante las vacaciones de invierno

En la mañana de Radio María Juana recibimos en nuestros estudios a Magalí Robone, integrante de la Biblioteca Popular María Juana, quien brindó detalles sobre una de las propuestas pensadas para que los más chicos disfruten de las vacaciones de invierno: la Ludoteca de la Biblio.

Durante la entrevista, Magalí contó que la iniciativa se desarrollará del 6 al 10 de julio, en el horario de 16 a 18 horas, y estará destinada a ofrecer un espacio de encuentro, recreación y aprendizaje a través del juego.

La propuesta invita a los niños a compartir tardes diferentes junto a sus amigos, con una amplia variedad de juegos, actividades recreativas y momentos para estimular la imaginación, la creatividad y la socialización en un ambiente cálido y seguro.

Desde la Biblioteca destacaron que la Ludoteca busca convertirse en un lugar donde el juego sea el principal protagonista, fomentando valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo, además de fortalecer el vínculo de los más pequeños con este importante espacio cultural de la localidad.

En la charla también remarcaron que estas actividades forman parte del compromiso permanente de la institución por ofrecer propuestas abiertas a la comunidad, promoviendo la lectura, la cultura y el desarrollo integral de niños y niñas.

La invitación está abierta para todas las familias de María Juana que deseen acercar a sus hijos durante las vacaciones de invierno y disfrutar de una semana repleta de diversión.

La Ludoteca se realizará del 6 al 10 de julio, de 16 a 18 horas, en la Biblioteca Popular María Juana. Una excelente oportunidad para jugar, compartir y vivir unas vacaciones diferentes.