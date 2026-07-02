“Pájaro azul”: un libro revela la faceta más íntima de Mercedes Sosa durante su exilio

La historia personal de Mercedes Sosa, una de las artistas más influyentes de la música latinoamericana, suma ahora un capítulo profundamente conmovedor con la publicación de Pájaro azul. Cartas desde el exilio, una obra que reúne cartas inéditas escritas entre 1978 y 1981 durante los años en que la cantante permaneció fuera del país, obligada al exilio por la última dictadura militar argentina.

El libro permite descubrir una faceta poco conocida de quien fue reconocida mundialmente como “La Voz de América Latina”. Lejos de los escenarios y de los aplausos, las cartas muestran a una mujer atravesada por la nostalgia, el miedo, la soledad, el cansancio, pero también por la esperanza y el profundo amor hacia su tierra y sus seres queridos.

La correspondencia fue enviada a su amigo Hugo Otero y permaneció guardada durante casi cuatro décadas en una carpeta azul. Recién en 2016, Otero decidió entregarla a la **Fundación Mercedes Sosa>, permitiendo que este valioso material histórico pudiera preservarse y finalmente convertirse en libro.

La edición estuvo a cargo de Araceli Matus, presidenta de la Fundación y nieta de la artista, junto con la investigadora Agustina Pérez Rial y la especialista en archivos Graciela Goldchluk.

La mujer detrás de la leyenda

Las cartas revelan una Mercedes Sosa muy distinta a la figura pública que millones de personas conocieron. Son textos escritos muchas veces antes de dormir, durante vuelos o en habitaciones de hoteles de distintos países, donde expresa sus sentimientos con absoluta sinceridad.

En ellas aparecen reflexiones sobre la distancia de Argentina, las giras internacionales, las amistades, la música, la literatura y las dificultades emocionales que implicó vivir lejos de su país.

Una de las cartas más impactantes está fechada el 28 de abril de 1978. Allí confiesa el profundo dolor por la pérdida de un ser querido y escribe una frase que resume la contradicción entre la artista y la persona:

“Cuando canto nadie se da cuenta de mi problema.”

A pesar del éxito de sus presentaciones y del cariño del público, Mercedes describe una soledad inmensa y la dificultad para sobreponerse al sufrimiento mientras debía continuar ofreciendo conciertos.

En otra carta, escrita en Madrid el 8 de febrero de 1981, el tono cambia. Allí cuenta que logró construir una nueva red de amigos en España y reconoce sentirse feliz, aunque admite que la nostalgia por Argentina nunca dejó de acompañarla.

También relata pequeñas escenas cotidianas, como escribir desde un elegante escritorio de nogal, conducir un automóvil bajo la nieve en París o preparar nuevas giras por Suiza y Alemania, mostrando una humanidad que pocas veces trascendió públicamente.

Un documento histórico y cultural

Más que una recopilación de cartas personales, Pájaro azul. Cartas desde el exilio constituye un valioso documento histórico sobre uno de los períodos más difíciles de la Argentina.

Las misivas permiten comprender cómo vivieron el exilio muchos artistas e intelectuales perseguidos durante la dictadura militar, obligados a reconstruir sus vidas lejos de su tierra mientras mantenían intacto el deseo de regresar.

La escritora Gabriela Cabezón Cámara, autora del prólogo, define a Mercedes Sosa como “una patria, una matria”, y destaca que estas páginas permiten descubrir una voz completamente diferente: la de una mujer sensible, vulnerable, enamorada de la vida y profundamente comprometida con sus afectos.

Un legado que sigue creciendo

La publicación forma parte de un proyecto cultural más amplio. Sobre la base de estas cartas también se está realizando el documental La otra voz, dirigido por Agustina Pérez Rial, cuyo estreno internacional está previsto para 2027.

Además, en octubre se inaugurará una muestra con cartas originales y fotografías inéditas de Mercedes Sosa, reafirmando el enorme valor histórico de este material.

A más de quince años de su fallecimiento, la obra vuelve a demostrar que el legado de Mercedes Sosa trasciende la música. Sus canciones marcaron generaciones, pero estas cartas permiten conocer a la mujer detrás del mito: una artista que nunca dejó de extrañar a su país y que encontró en la escritura un refugio para expresar aquello que, muchas veces, ni siquiera su inolvidable voz podía decir.