Cabo Verde y una ingeniosa travesura aeroportuaria, los protagonistas de una nueva entrega de “Travesías y Travesuras”

Como cada semana, Natali Monterrosa llegó a la mañana de Radio María Juana con una nueva edición de su espacio “Travesías y Travesuras”, el segmento que invita a descubrir destinos sorprendentes alrededor del mundo y también aquellas curiosidades que se vuelven virales por su originalidad.

En esta oportunidad, la travesía tuvo como protagonista a Cabo Verde, un archipiélago africano formado por diez islas en medio del océano Atlántico que, en los últimos días, volvió a estar en boca de todos por el desempeño de su selección de fútbol y la popularidad alcanzada por uno de sus arqueros.

Sin embargo, más allá del deporte, Natali propuso viajar hasta este fascinante destino para conocer sus siete maravillas, recorriendo sus paisajes volcánicos, playas de aguas cristalinas, pueblos con identidad propia y la riqueza cultural que caracteriza a este país insular. Un recorrido que demuestra por qué Cabo Verde se ha convertido en un lugar cada vez más elegido por quienes buscan naturaleza, tranquilidad y aventura.

La travesura de la semana llegó desde Ámsterdam, en Países Bajos, donde las altas temperaturas dieron lugar a una divertida escena protagonizada por trabajadores aeroportuarios. En medio de la jornada laboral y aprovechando el intenso calor, los empleados encontraron una ingeniosa manera de refrescarse, protagonizando una situación que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó miles de reacciones por su espontaneidad y buen humor.

Como cada emisión, “Travesías y Travesuras” combina información turística, curiosidades y entretenimiento, acercando a la audiencia historias y destinos que invitan a viajar sin salir de casa.

Te invitamos a disfrutar de la columna completa en nuestro canal de YouTube, donde Natali Monterrosa comparte todos los detalles sobre las maravillas de Cabo Verde y la divertida travesura ocurrida en el aeropuerto de Ámsterdam.