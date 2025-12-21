La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos celebró su Asamblea General Ordinaria y renovó autoridades

La Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos llevó adelante este jueves su Asamblea General Ordinaria, con la participación de intendentes y presidentes comunales de las distintas localidades que integran la entidad. El encuentro tuvo lugar en un marco institucional destacado, donde se presentaron los avances del último período y quedó renovada la comisión directiva que conducirá la organización.

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Asociación, Mauro Gilabert, quien dio la bienvenida a los representantes de cada distrito. También ofrecieron palabras de recepción el tesorero Héctor Perotti y la secretaria Verónica Gallo. Tras la presentación del orden del día, se procedió a la lectura y posterior aprobación del balance correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025, trabajo expuesto por el Contador Público Nacional Héctor Michelutti.

Durante la asamblea se destacaron las acciones desarrolladas en el último año, que consolidaron el fortalecimiento institucional de la entidad, creada el 29 de noviembre de 1999 y actualmente con 26 años de trayectoria promoviendo el desarrollo local. Entre los puntos más relevantes, se subrayó la entrega sostenida de créditos a emprendimientos de múltiples localidades y a productores agropecuarios, herramienta que ha permitido impulsar la actividad económica regional y brindar igualdad de acceso al financiamiento.

Según se informó, desde sus inicios la Asociación Regional para el Desarrollo ha atendido 1.745 solicitudes de crédito, por un monto total de $279.951.180, llegando a cada una de las jurisdicciones del Departamento Castellanos.

Tras el repaso de lo actuado, se realizó la renovación de autoridades, quedando conformada la nueva comisión directiva de la siguiente manera:

Presidente: Mauro Gilabert (Comuna de Humberto Primo)

Mauro Gilabert (Comuna de Humberto Primo) Vicepresidente: Adrián Sola (Comuna de Tacural)

Adrián Sola (Comuna de Tacural) Secretaria: Verónica Gallo (Comuna de Zenón Pereyra)

Verónica Gallo (Comuna de Zenón Pereyra) Prosecretaria: Luciana Peter (Comuna de Colonia Raquel)

Luciana Peter (Comuna de Colonia Raquel) Tesorero: Héctor Perotti (Comuna de Bella Italia)

Héctor Perotti (Comuna de Bella Italia) Protesorero: José Barbero (Comuna de Ramona)

José Barbero (Comuna de Ramona) Vocales Titulares: Julio Forni (Comuna Villa San José); Sergio Tivano (Comuna de Santa Clara de Saguier); Susana Giménez (Comuna de Eusebia)

Julio Forni (Comuna Villa San José); Sergio Tivano (Comuna de Santa Clara de Saguier); Susana Giménez (Comuna de Eusebia) Vocales Suplentes: María Leticia Borgatello (Comuna de Vila); Franco Serrani (Comuna de Bauer y Siguel); Marcelo Beltramo (Comuna de Eustolia)

María Leticia Borgatello (Comuna de Vila); Franco Serrani (Comuna de Bauer y Siguel); Marcelo Beltramo (Comuna de Eustolia) Síndico Titular: Eduardo Peretti (Comuna de Estación Clucellas)

Eduardo Peretti (Comuna de Estación Clucellas) Síndico Suplente: Florencia Celis (Comuna de Egusquiza)

Al cierre de la jornada, se agradeció la labor conjunta realizada durante el último período y se invitó a intendentes y presidentes comunales a continuar trabajando por el fortalecimiento productivo de la región. El presidente reelecto, Mauro Gilabert, expresó su agradecimiento por la confianza depositada, felicitó a la comisión directiva y destacó la importancia de la Asociación como herramienta clave para el crecimiento de emprendedores, productores agropecuarios y apícolas de todo el Departamento Castellanos.