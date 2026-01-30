La Asociación Regional para el Desarrollo entregó créditos por $75 millones a productores y a la Cooperativa Textil de Esmeralda

Continuando con su actividad habitual, la Asociación Regional para el Desarrollo del Departamento Castellanos realizó una importante entrega de créditos destinada a productores agropecuarios y a la Cooperativa Textil de Esmeralda Limitada, por un monto total de $75.000.000. Los fondos provienen del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el marco de distintas resoluciones ministeriales, siendo la Asociación la entidad encargada de la administración de estos recursos.

El acto tuvo lugar en el salón de la sede social y contó con la presencia del director provincial de Ganadería y Sanidad Ambiental, Facundo Méndez, junto al presidente y tesorero de la Asociación, Mauro Gilabert y Héctor Perotti, respectivamente. También participaron miembros de la comisión directiva, presidentes comunales, productores agropecuarios y representantes de la Cooperativa Textil de Esmeralda Limitada.

Los créditos otorgados a los productores agropecuarios se enmarcan en la línea desarrollada a partir de la Fiesta Nacional de la Cosechadora, mientras que el financiamiento destinado a la Cooperativa Textil tiene como finalidad atender erogaciones de capital. En ambos casos, el objetivo central es asistir a pequeños y medianos productores y fortalecer a las instituciones productivas del territorio, promoviendo el desarrollo económico regional.

Asimismo, se informó que estos recursos permitirán conformar un fondo rotatorio, que una vez recuperado será destinado a la entrega de nuevos préstamos, ampliando así el alcance del programa para acompañar a más productores y emprendimientos productivos.

Desde la Asociación destacaron que, hasta la fecha, ya se han otorgado 1.819 créditos, alcanzando un monto total de $680.000.000, consolidando a esta herramienta como un pilar clave para el crecimiento y la sustentabilidad del sector productivo del Departamento Castellanos.