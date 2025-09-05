La Biblioteca Popular de Sastre invita a la charla-debate “Palestina: colonización, genocidio y resistencia”

La Biblioteca Popular de Sastre será sede de una importante charla-debate titulada “Palestina: colonización, genocidio y resistencia”, a cargo del licenciado en Filosofía Federico Donner, el próximo jueves 11 de septiembre a las 19:30.

Desde la institución plantean la necesidad de reflexionar sobre preguntas profundas: ¿Por qué debería importarnos Gaza? ¿Por qué no debería dejar de importarnos? y remarcan que es imprescindible visibilizar y denunciar la crítica situación humanitaria que atraviesa el pueblo palestino, señalada por organismos internacionales como un verdadero genocidio.

Federico Donner es filósofo, docente en Rosario y coautor del libro “Palestina, anatomía de un genocidio”, obra realizada junto a otros 15 académicos judíos y palestinos de Argentina y Chile. En su disertación abordará los antecedentes históricos, el desarrollo del conflicto bélico y el exterminio del pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel.

La Biblioteca Popular de Sastre invita a toda la comunidad a participar de este espacio de reflexión y diálogo.