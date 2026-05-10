Nicanor Wetzel participó de una misión solidaria y religiosa en Rafaela

Nicanor Wetzel formó parte de una experiencia de misión y voluntariado que se desarrolló en Rafaela durante los días 1, 2 y 3 de mayo, junto a otros 50 jóvenes provenientes de distintos puntos del país.

Participaron jóvenes de localidades como Tostado, Moisés Ville, Rafaela, Roca, Suardi, Humberto Primo, Sunchales y también de Buenos Aires.

La misión se llevó adelante en el Barrio Villa Podio y el Asentamiento Esperanza, donde los voluntarios realizaron diferentes actividades solidarias y pastorales destinadas a acompañar a las familias y vecinos de esos sectores de la ciudad.

Durante las tres jornadas se vivieron intensos momentos de oración, visitas a los hogares, juegos recreativos para niños, además de desayunos y meriendas compartidas con los pobladores. La propuesta buscó generar espacios de encuentro, contención y acompañamiento comunitario.

También participaron hermanas de Don Orione y dos sacerdotes, quienes acompañaron espiritualmente las actividades y el trabajo realizado por los jóvenes misioneros.

La experiencia dejó un fuerte mensaje de solidaridad, compromiso y fe, destacando el valor del voluntariado juvenil y el trabajo comunitario en distintos barrios de Rafaela.