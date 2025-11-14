La Cámara de Senadores brindó un emotivo homenaje al Teniente de Navío (R) Owen Crippa

Por iniciativa del senador provincial Alcides Calvo, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe realizó un emotivo homenaje al Teniente de Navío (R) y Veterano de Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crippa, reconociendo su trayectoria militar, su aporte a la memoria histórica y su incansable compromiso educativo a través del proyecto “Misión Owen”.

El acto tuvo lugar en el recinto de la Cámara de Senadores y estuvo encabezado por la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Gisela Scaglia, junto al senador Calvo y el propio Crippa. También participaron senadores provinciales; la presidenta de la Cámara de Diputados, Dra. Clara García; el presidente del Concejo Municipal de Sunchales, Juan Ignacio Astor; autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación; representantes de centros de excombatientes de la provincia; dirigentes educativos; familiares; y público en general.

Reconocimiento a una vida dedicada a la Patria y la memoria

Durante la ceremonia se destacó especialmente la creación de Misión Owen, iniciativa impulsada por Crippa en conjunto con empresarios sunchalenses Osiris Trossero, Leonardo Collino y Darío Bolatti. Este proyecto permitió la repatriación del histórico Aermacchi MB-339, aeronave utilizada por Crippa en la Guerra de Malvinas, restaurada y hoy destinada a exhibirse en Sunchales como símbolo de memoria y soberanía.

Asimismo, se remarcó su participación activa en la Reforma de la Constitución Provincial, donde junto a centros de veteranos colaboró para que la nueva Carta Magna reconociera a los excombatientes en su artículo 4, reafirmando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, e incorporando políticas de protección a veteranos y la obligatoriedad de incluir la temática en la currícula educativa santafesina.

Un museo para mantener viva la historia

Con personería jurídica ya constituida, Misión Owen avanza actualmente en la recaudación de fondos para concretar la creación de un museo en la ciudad de Sunchales, un espacio destinado a preservar el legado de los héroes de Malvinas, promover la memoria activa y acercar la historia a las nuevas generaciones.

“Un acto de justicia histórica”

El senador Calvo expresó:

“Desde la Legislatura hemos impulsado este homenaje, que no es solo un reconocimiento, sino un acto de justicia histórica y de memoria activa. Estamos aquí para honrar un nombre que representa lo más noble del espíritu argentino: el Teniente de Navío retirado y Veterano de Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crippa. Su gesta, su compromiso educativo y su labor en la Reforma Constitucional son un ejemplo para toda la provincia.”

También reafirmó su compromiso legislativo para seguir acompañando acciones que fortalezcan la difusión del legado de Malvinas y su integración en la identidad santafesina.