La Clínica Comunal Santa Juana suma una nueva profesional en psicología

En la mañana de la radio recibimos en el estudio a Luisana Racca, quien se incorporó recientemente como nueva profesional de la Clínica Comunal Santa Juana, ampliando así el equipo de atención en salud mental de la localidad.

Luisana es Licenciada en Psicología (M.P. 3022) y llega para brindar acompañamiento profesional a vecinos y vecinas, fortaleciendo un área cada vez más importante dentro del sistema de salud. Durante la entrevista, compartió su enfoque de trabajo y la importancia de generar espacios de escucha, contención y orientación para personas de todas las edades.

Desde la institución destacaron la incorporación como un paso significativo para seguir mejorando la calidad de atención y responder a la creciente demanda en el ámbito de la salud mental.

La llegada de nuevos profesionales refuerza el compromiso de la Clínica Comunal Santa Juana con el bienestar integral de la comunidad, acercando más servicios y oportunidades de atención a María Juana.