La Comuna de Eustolia abrió la Licitación Pública N° 02/2025 para la venta de inmuebles

La Comuna de Eustolia anunció la apertura de la Licitación Pública N° 02/2025, destinada a la venta de inmuebles ubicados en la Manzana N° 63, en la zona suburbana de la localidad. Los lotes corresponden al plano de mensura y subdivisión actualmente en trámite y están disponibles para todas aquellas personas interesadas en adquirir terrenos comunales.

La propuesta incluye distintos lotes con superficies y valores base variados, lo que permite elegir alternativas según las necesidades de cada vecino. Entre ellos se encuentran terrenos de 359,99 m², 398,99 m² y 480,18 m², con precios que van desde los $7.875.141,24 hasta los $10.504.417,68.

Los interesados en conocer las condiciones específicas de la licitación pueden solicitar la ordenanza correspondiente en la sede comunal, ubicada en Calle Los Lapachos s/n, o comunicarse por correo electrónico a comunaeustolia@hotmail.com.

La recepción y apertura de ofertas se realizará el 22 de diciembre de 2025 en la sede de la Comuna. El cierre de recepción será a las 07:45, mientras que la apertura de sobres está programada para las 08:00.

Con esta iniciativa, la Comuna de Eustolia continúa promoviendo el crecimiento ordenado y la ampliación urbanística de la localidad, brindando nuevas oportunidades de acceso a terrenos para la comunidad.