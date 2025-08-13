La Comuna de Eustolia celebra el Mes de las Infancias con juegos, premios y mucha diversión

El próximo sábado 23 de agosto, de 15 a 17 horas, el SUM comunal será el punto de encuentro para una tarde llena de alegría y sorpresas en el marco del Festejo del Mes de las Infancias, organizado por la Comuna de Eustolia a través del Servicio de la Niñez, Adolescencia y Familia.

La propuesta incluye juegos, premios y el esperado sorteo de una bicicleta, además de la tradicional merienda con tortas y leche chocolatada. Para participar, solo hay que llevar una taza y muchas ganas de divertirse. La invitación es para todas las familias de la localidad, en una jornada pensada para compartir y celebrar la niñez.