La Comuna de Eustolia lanzó el programa “Mi Primer Terreno” para facilitar el acceso a la vivienda

La Comisión Comunal de Eustolia anunció la puesta en marcha del programa “Mi Primer Terreno”, una iniciativa que busca promover la accesibilidad al suelo y generar oportunidades de desarrollo habitacional para los vecinos de la localidad. En esta primera etapa se pondrán a disposición 18 terrenos comunales ubicados en la Manzana 63: diez serán adjudicados como lotes sociales mediante sorteo, mientras que los ocho restantes se ofrecerán bajo el sistema de licitación pública.

Los lotes sociales están destinados a grupos familiares, personas con discapacidad y vecinos solteros que no puedan acceder a créditos en entidades financieras o mutuales, pero cuenten con ingresos que les permitan afrontar el pago de una cuota accesible. Entre los requisitos figuran ser mayor de 18 años, tener al menos dos años de residencia en Eustolia y cumplir con lo estipulado en la Ordenanza Comunal N° 314/2025. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre de 2025 a las 12 hs en la sede administrativa comunal.

En cuanto a los lotes en venta, la Licitación Pública N° 01/2025 estará abierta hasta el 9 de octubre a las 7:45 hs, cuando se reciban las últimas ofertas en sobre cerrado. Ese mismo día a las 8:00 hs se realizará la apertura en la sede comunal. Los terrenos se adjudicarán a la oferta de mayor valor, cotizada en pesos argentinos.

Para más información y consultas, los interesados pueden acercarse a la Oficina Comunal de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs.