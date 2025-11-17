La Comuna de Garibaldi lanzó la Licitación Pública Nº 3/2025 para la venta de dos lotes comunales

La Comuna de Garibaldi informó oficialmente la apertura de la Licitación Pública Nº 3/2025, según lo dispuesto por la Ordenanza Nº 358/2025, destinada a la venta de dos lotes de propiedad comunal.

Los interesados podrán presentar sus ofertas en sobre cerrado en la sede comunal, ubicada en Avenida San Martín 399, durante los horarios habituales de atención.

📌 Detalle de los lotes y precios base

Lote de 500 m²

🏷 Precio base: $12.000.000 (pesos doce millones)

🏷 $12.000.000 (pesos doce millones) Lote de 250 m²

🏷 Precio base: $8.000.000 (pesos ocho millones)

La Comuna aclaró que los oferentes podrán retirar gratuitamente el pliego de bases y condiciones, ya sea personalmente en la sede comunal o solicitándolo por correo electrónico a garibaldicomuna@hotmail.com.

Asimismo, se invita a la comunidad y a todos los interesados a consultar más información comunicándose con la administración comunal o acercándose directamente a las oficinas para evacuar dudas y conocer el procedimiento completo.

Con esta iniciativa, la gestión comunal continúa impulsando el desarrollo urbano y brindando oportunidades para quienes deseen invertir o proyectar nuevas construcciones en Garibaldi.