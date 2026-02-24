La Comuna de Garibaldi lanzó una amplia agenda de talleres para el 2026 y la presentó en la radio

En la mañana de la radio recibimos la visita de Maribel Gamboa y Andrea Díaz, representantes de la Comuna de Garibaldi, quienes presentaron oficialmente la propuesta de Talleres Comunales 2026, una amplia oferta de actividades culturales, recreativas y formativas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Las actividades comenzarán en el mes de marzo y se desarrollarán en el S.U.M. Comunal, con el objetivo de generar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para toda la comunidad.

Propuestas para todas las edades

Entre las opciones se destaca el Taller de Cumbia y Ritmos para adultos, a cargo de Mario Medina, que se dictará los viernes de 21:00 a 22:00 hs, con un costo de $3.500 por clase. También se ofrecerá el Taller de Folclore para niños y adultos, gratuito, los viernes de 20:00 a 21:00 hs; y el Taller de Ritmos para niños, los viernes de 19:00 a 20:00 hs, también sin costo.

En el área artística, se suma el Taller de Arte y Manualidades para niños, coordinado por Noelia Cabral, donde se trabajará en pintura, dibujo, arte con materiales reciclados y mosaiquismo. Se dictará los jueves de 14:00 a 15:00 hs, de manera gratuita.

Por su parte, el Taller de Costura, a cargo de Silvina González, brindará formación en técnicas básicas, confección y diseño de prendas, reparación de ropa y uso de máquinas de coser. Está destinado a mayores de 18 años, se desarrollará los miércoles de 18:00 a 20:00 hs y tendrá un costo mensual de $5.000.

Además, el espacio ambiental tendrá su lugar con el Taller Verde “Manos a la Tierra”, también coordinado por Noelia Cabral. Allí se abordarán contenidos vinculados a huerta comunitaria, plantines, intercambio de semillas, plantas y elaboración de productos. Se dictará los martes de 15:00 a 17:00 hs, con participación gratuita.

Desde la Comuna destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer los vínculos comunitarios y ofrecer oportunidades de formación accesibles para todos. Para inscripciones e información, los interesados pueden comunicarse al 3406-427210 (Comuna de Garibaldi) o al 3406-649649 (Andrea Díaz).