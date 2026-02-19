La Comuna de Garibaldi presentó los Talleres Comunales 2026 con propuestas para todas las edades

Lo ÚltimoRegionales

La Comuna de Garibaldi lanzó su propuesta de Talleres Comunales 2026, una amplia oferta de actividades culturales, recreativas y formativas destinadas a niños, jóvenes y adultos, que comenzarán en el mes de marzo y se desarrollarán en el S.U.M. Comunal.

Entre las propuestas se encuentra el Taller de Cumbia y Ritmos para adultos, a cargo de Mario Medina, que se dictará los viernes de 21:00 a 22:00 hs, con un costo de $3.500 por clase. También el Taller de Folclore para niños y adultos, gratuito, los viernes de 20:00 a 21:00 hs; y el Taller de Ritmos para niños, los viernes de 19:00 a 20:00 hs, también sin costo.

En el área artística, se suma el Taller de Arte y Manualidades para niños, coordinado por Noelia Cabral, donde se trabajará en pintura, dibujo, arte con materiales reciclados y mosaiquismo. Se dictará los jueves de 14:00 a 15:00 hs, de manera gratuita.

Por su parte, el Taller de Costura, a cargo de Silvina González, brindará formación en técnicas básicas, confección y diseño de prendas, reparación de ropa y uso de máquinas de coser. Está destinado a mayores de 18 años, se desarrollará los miércoles de 18:00 a 20:00 hs y tendrá un costo mensual de $5.000.

Además, el espacio ambiental tendrá su lugar con el Taller Verde “Manos a la Tierra”, también coordinado por Noelia Cabral. Allí se abordarán contenidos vinculados a huerta comunitaria, plantines, intercambio de semillas, plantas y elaboración de productos. Será los martes de 15:00 a 17:00 hs, con participación gratuita.

Desde la comuna destacaron que estas propuestas buscan generar espacios de encuentro, aprendizaje y recreación para toda la comunidad. Para inscripciones e información, los interesados pueden comunicarse al 3406-427210 (Comuna de Garibaldi) o al 3406-649649 (Andrea Díaz).

Te puede interesar