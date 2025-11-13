Alumnos de 3° grado de la Escuela Santa María de los Ángeles visitaron la Comuna de María Juana

Los alumnos de 3° grado de la Escuela Santa María de los Ángeles realizaron una visita educativa a la Comuna de María Juana, donde vivieron una experiencia muy enriquecedora que les permitió conocer de cerca el funcionamiento de la institución y el trabajo que se realiza por la comunidad.

Durante la jornada, los niños reflexionaron sobre la importancia del compromiso ciudadano, la participación activa y el trabajo colaborativo como herramientas para mejorar el entorno en el que vivimos.

En diálogo con Mónica Barceló en el programa “Comunicándonos”, la presidente comunal Sandra Gaido destacó la relevancia de estas actividades y celebró que, a lo largo del año, diversas escuelas y grados hayan visitado la Comuna, fortaleciendo el vínculo entre las instituciones educativas y el gobierno local.

Sin dudas, este encuentro fue una oportunidad valiosa para valorar el esfuerzo de quienes trabajan día a día por el bien común, fomentando en los estudiantes el sentido de pertenencia y responsabilidad hacia su pueblo.