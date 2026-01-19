La Comuna de María Juana abre inscripciones para nuevas propuestas culturales desde febrero

La Comuna de María Juana, a través del Área de Cultura, informó que a partir del mes de febrero se pondrán en marcha nuevas propuestas culturales destinadas a vecinos de distintas edades, con el objetivo de fomentar la participación, la expresión artística y el desarrollo cultural de la comunidad.

Entre las actividades que estarán disponibles se encuentran Ritmos, Mosaiquismo, Raíces de mi Tierra (Infanto Juvenil) y el Ensamble Infanto Juvenil “Nelson F. Pautasso”, propuestas pensadas para niños, jóvenes y público en general, fortaleciendo los espacios de formación y encuentro a través del arte y la música.

Desde el Área de Cultura informaron que las inscripciones estarán abiertas del 19 de enero al 6 de febrero, y se realizarán de manera presencial en la oficina del área, en el horario de 7 a 13 horas. Invitan a la comunidad a sumarse y aprovechar estas propuestas que forman parte del trabajo continuo de la Comuna en el fortalecimiento de la vida cultural de María Juana.