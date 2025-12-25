La Comuna de María Juana acompañó la entrega de 9 Tarjetas Únicas de Ciudadanía en la localidad

La Comuna de María Juana participó de una nueva jornada de entrega de la Tarjeta Única de Ciudadanía, en la que fueron beneficiadas nueve familias de la localidad. Esta herramienta de asistencia social directa tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos básicos mediante una amplia red de comercios adheridos en todo el territorio provincial.

La Tarjeta Única de Ciudadanía es un programa impulsado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe, basado en los principios de transparencia, equidad y universalidad. Está destinada a grupos familiares cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo, vital y móvil, asegurando un acompañamiento concreto a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Desde la Comuna destacaron la importancia de este tipo de políticas públicas, que fortalecen el acompañamiento social, promueven la inclusión y garantizan derechos fundamentales, brindando respuestas reales a las necesidades de las familias.

Asimismo, desde la gestión comunal se reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera articulada con el Gobierno Provincial, con el objetivo de ampliar el alcance de los programas sociales y seguir acompañando a los vecinos y vecinas que más lo necesitan en la comunidad.