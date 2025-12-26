La Comuna de María Juana anuncia el inicio del servicio de corte de césped a partir de abril

La Comuna de María Juana informa a la comunidad que el servicio de corte de césped comenzará a brindarse a partir del mes de abril.

Actualmente, la gestión comunal se encuentra en proceso de adquisición de la maquinaria necesaria para llevar adelante estas tareas, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente, planificado y acorde a las necesidades de la localidad.

Desde la Comuna se continúa trabajando de manera responsable y organizada, priorizando la inversión en equipamiento que permita mejorar los servicios y el mantenimiento de los espacios públicos, reafirmando el compromiso con el cuidado y la puesta en valor de cada sector de María Juana.