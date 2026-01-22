La Comuna de María Juana dictará una capacitación para obtener el Carnet de Manipulación de Alimentos

El Área de ASSAL de la Comuna de María Juana informa que se llevará adelante una capacitación obligatoria para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos, destinada a todas aquellas personas que se desempeñan o deseen desempeñarse en actividades relacionadas con la elaboración, manipulación y comercialización de alimentos.

La capacitación se desarrollará en dos jornadas, los días miércoles 28 y jueves 29, en el horario de 19:30 a 23:00 horas, y será requisito indispensable para quienes trabajan en rubros gastronómicos, comercios de alimentos y emprendimientos vinculados al sector.

Las inscripciones se realizan comunicándose al 3406 431670, contactando a Lourdes, mientras que el costo de la capacitación es de $20.000.

Desde la Comuna de María Juana se continúa promoviendo instancias de formación y capacitación que apuntan a fortalecer la seguridad alimentaria, garantizar buenas prácticas en la manipulación de alimentos y cuidar la salud de toda la comunidad, acompañando tanto a trabajadores como a emprendedores locales.