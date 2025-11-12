La Comuna de María Juana escrituró siete lotes del loteo sobre Avenida San Martín

La Comuna de María Juana informó que se concretó la escrituración de siete lotes pertenecientes al loteo ubicado sobre Avenida San Martín, los cuales habían sido vendidos de acuerdo al Llamado de Licitación N° 02/2024.

Con la correspondiente partida inmobiliaria ya emitida, este importante paso brinda seguridad jurídica a las familias adjudicatarias y marca un nuevo avance en el ordenamiento y desarrollo urbano de la localidad.

Desde la administración comunal recordaron además que aún quedan disponibles cuatro lotes para la venta.

Los interesados pueden acercarse a las oficinas administrativas comunales en el horario habitual de atención al público para obtener más información o realizar consultas sobre los requisitos de compra.