La Comuna de María Juana impulsa la temporada de huertas otoño-invierno

La Comuna de María Juana informó que el próximo lunes 30 de marzo dará inicio la entrega de semillas correspondientes a la temporada otoño-invierno 2026, en el marco del programa Pro Huerta.

La actividad se desarrollará desde las 8:30 horas en el Salón del Punto Violeta, donde vecinos y vecinas podrán retirar de manera gratuita kits de semillas destinados al armado de huertas familiares.

Este programa tiene como objetivo fomentar la producción de alimentos saludables, promover prácticas sustentables y fortalecer la economía de los hogares, incentivando el cultivo en espacios propios, ya sea en patios, jardines, macetas o incluso en recipientes reciclados.

Desde la comuna invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa, que no solo promueve hábitos alimenticios más saludables, sino que también fortalece el vínculo con el entorno natural y el desarrollo de prácticas amigables con el ambiente.