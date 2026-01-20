Avanza la puesta en marcha de la Extensión Áulica del CECLA “3 de Junio” en María Juana

La presidenta comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, mantuvo un encuentro de trabajo con Valentina Peresín, subsecretaria para el Aprendizaje del Ministerio de Educación de la Provincia, con el objetivo de avanzar en la puesta en funcionamiento de la Extensión Áulica del CECLA “3 de Junio” en la localidad.

Durante la reunión se abordaron aspectos organizativos, pedagógicos y administrativos vinculados a la implementación de esta extensión áulica, además de comenzar a definir los cursos y trayectos formativos que se dictarán. Las propuestas estarán orientadas a ampliar las oportunidades de formación y capacitación laboral para jóvenes y adultos de María Juana y de la región.

La iniciativa representa un paso fundamental para fortalecer el acceso a la educación, promoviendo herramientas concretas para la inserción laboral, el desarrollo personal y el crecimiento comunitario, en articulación con el Estado provincial y sus políticas educativas.

Desde la Comuna de María Juana reafirmaron el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Educación, impulsando políticas públicas que garanticen más oportunidades, inclusión y futuro, entendiendo a la educación como un eje central para el desarrollo de la comunidad.