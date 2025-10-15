La Comuna de María Juana promueve nuevas líneas de crédito para el desarrollo productivo local

EntrevistasLo ÚltimoLocales

En la mañana del programa Comunicándonos, dialogamos con Norma Arnaudo, integrante del Área de Producción de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre los créditos disponibles para emprendedores, PyMEs y proyectos productivos que buscan potenciar su crecimiento.

Entre las herramientas destacadas, Arnaudo mencionó el programa “Competitividad PyME”, una línea de financiamiento destinada a modernizar procesos, ampliar la capacidad productiva, fomentar la innovación, mejorar la calidad de productos o servicios, avanzar en la digitalización y acceder a nuevos mercados.

Además, explicó que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) lanzó un nuevo esquema de “Financiamiento con Impacto”, que reúne tres líneas crediticias específicas, orientadas a fortalecer el desarrollo económico, ambiental y social de las provincias:

🔹 Financiamiento Verde: promueve proyectos sostenibles vinculados a energías renovables, eficiencia energética, riego y manejo responsable del recurso hídrico, combinando asistencia técnica y apoyo financiero para impulsar la transición hacia una economía más sustentable.

🔹 Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres: busca reducir la brecha de género en el ámbito productivo mediante créditos accesibles, programas de capacitación y articulación con organismos técnicos, fortaleciendo el rol de las mujeres en la economía local.

🔹 Cadenas de Valor: apunta a agregar valor en las cadenas productivas regionales, involucrando a PyMEs, proveedores y empresas núcleo de sectores como la agroindustria, la minería o la industria alimentaria. Esta línea contempla asistencia técnica, acompañamiento y capacitación, enfocándose en resolver cuellos de botella que limitan el desarrollo regional.

Finalmente, Arnaudo subrayó que el objetivo de estas iniciativas es articular las distintas líneas de financiamiento del CFI con las áreas productivas locales, identificando las necesidades concretas de los emprendedores y empresas de la región, y facilitando el acceso a herramientas que impulsen un crecimiento sostenible y estratégico.

Te puede interesar

  • Venta para recaudar fondos para el arreglo de la estación meteorológica de la Escuela Agrotécnica

    La Escuela Agrotécnica 380 de María Juana lanzó a la venta números de la "Rifa EETP 380" para recaudar fondos para el reacondicionamiento y actualización…

  • EL MEGAFONO DE LA EESOPI

    Los alumnos de la EESOPI José Manuel Estrada vuelven a la radio para hacer su propio progama, y compartirlo al aire con toda la información…

  • EL DE IDA PARA LA "T"

    Este domingo se jugaron los partidos de semifinales por el Grupo B de la Liga Rafaelina de Fútbol. Talleres de María Juana visitó a Zenón…

  • EL PODER DE LA PALABRA

    Este miércoles dialogamos con el Licenciado Juan Manuel Rondón sobre la importancia de que y como uno dice las cosas. La palabra tiene el poder de crear,…

  • CRÉDITOS PARA EL DESARROLLO

    Fuente: www.rafaelaproductiva.com.ar Desde Comuna de María Juana, Norma Arnaudo, dio detalles de como serán los créditos que otorga la Asociación para el Desarrollo del Departamento…