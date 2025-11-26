La Comuna de María Juana realizará el cierre anual de los Talleres Comunales el 30 de noviembre

La Comuna de María Juana anunció la realización del Cierre de Año de los Talleres Comunales, un evento que tendrá lugar el 30 de noviembre en las instalaciones de la Sociedad Italiana, desde las 18:00 hs.

La jornada contará con muestras estáticas y una variada grilla de presentaciones artísticas, entre ellas:

Ballet Raíces de Mi Tierra

Ensamble Nelson Pautasso

Coro de Adultos

Gimnasia Artística

Grupo de Teatro de la Tercera Edad

Además, se llevará a cabo un desfile de lencería, protagonizado por el Taller Comunal de Lencería.

Los asistentes también podrán disfrutar del Servicio de Cantina, que acompañará el desarrollo de las actividades.

Durante el evento se exhibirán producciones y trabajos de los distintos talleres que funcionaron a lo largo del año, entre ellos: folklore, ensamble infanto juvenil, coro de adultos, yoga, gimnasia artística, costura, lencería, ajedrez, bordado, dibujo y pintura, mosaiquismo, ritmos, crochet y teatro para adultos mayores.

La propuesta busca celebrar el trabajo de los alumnos, profesores y equipos comunales, además de compartir con la comunidad el cierre de un año de aprendizaje, creatividad y participación.