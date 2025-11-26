La Comuna de María Juana realizará el cierre anual de los Talleres Comunales el 30 de noviembre

CulturaLo ÚltimoLocales

La Comuna de María Juana anunció la realización del Cierre de Año de los Talleres Comunales, un evento que tendrá lugar el 30 de noviembre en las instalaciones de la Sociedad Italiana, desde las 18:00 hs.

La jornada contará con muestras estáticas y una variada grilla de presentaciones artísticas, entre ellas:

  • Ballet Raíces de Mi Tierra
  • Ensamble Nelson Pautasso
  • Coro de Adultos
  • Gimnasia Artística
  • Grupo de Teatro de la Tercera Edad

Además, se llevará a cabo un desfile de lencería, protagonizado por el Taller Comunal de Lencería.

Los asistentes también podrán disfrutar del Servicio de Cantina, que acompañará el desarrollo de las actividades.

Durante el evento se exhibirán producciones y trabajos de los distintos talleres que funcionaron a lo largo del año, entre ellos: folklore, ensamble infanto juvenil, coro de adultos, yoga, gimnasia artística, costura, lencería, ajedrez, bordado, dibujo y pintura, mosaiquismo, ritmos, crochet y teatro para adultos mayores.

La propuesta busca celebrar el trabajo de los alumnos, profesores y equipos comunales, además de compartir con la comunidad el cierre de un año de aprendizaje, creatividad y participación.

Te puede interesar

  • Balance de temporada de Talleres

    https://www.youtube.com/watch?v=7otKjnaoFB8 En Show Deportivo dialogamos con el presidente de la entidad del Barrio San Francisco, Joaquín Naz, quien dio detalles de lo que fue la…

  • CIERRE DE ACTIVIDADES

    Evelyn Groendijk del Ballet Nuevas Huellas nos contó en la mañana de Comunicándonos como será el cierre de actividades del ballet el próximo domingo en…

  • El Club Atlético Talleres realiza el Cierre de Actividades 2023

    Este sábado desde las 20 horas en el playón de la institución se realizará el Cierre de Actividades en Club Atlético Talleres donde todas las…

  • EL MEGAFONO DE LA EESOPI

    Los alumnos de la EESOPI José Manuel Estrada vuelven a la radio para hacer su propio progama, y compartirlo al aire con toda la información…

  • El fútbol formativo de Talleres comienza la pretemporada

    Este lunes 3 de febrero, el semillero del Club Atlético Talleres dará inicio a sus entrenamientos en el predio Pedro Molina, preparando a las futuras…