La Comuna de María Juana repudió actos de vandalismo en la Terminal de Ómnibus

La Comuna de María Juana expresó su profundo repudio ante los hechos de vandalismo registrados durante el fin de semana en los sanitarios de la Terminal de Ómnibus, donde se encontraron pintadas en distintos sectores del edificio.

Desde la administración comunal remarcaron que la Terminal es un espacio público de uso cotidiano, tanto para los vecinos de la localidad como para quienes llegan o transitan por María Juana, y que su mantenimiento requiere trabajo, recursos y un compromiso permanente para garantizar condiciones adecuadas para toda la comunidad.

Ante lo ocurrido, la Comuna informó que se trabajará en la identificación de las personas responsables, utilizando las herramientas disponibles y adoptando las medidas que correspondan para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Asimismo, se solicitó la colaboración de los vecinos para cuidar los espacios públicos y comunicar cualquier situación que pueda afectar el patrimonio de todos.

Desde la Comuna remarcaron que el cuidado de los espacios compartidos es una responsabilidad de toda la comunidad.