La Comuna fortalece acciones de prevención ante el consumo problemático

En el marco de una agenda de trabajo centrada en el cuidado y la prevención, se llevó adelante un encuentro con Carlos Cruzado, referente regional y docente de la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (APRECOD), con el objetivo de avanzar en acciones concretas frente al consumo problemático de sustancias y las conductas adictivas.

La APRECOD es un organismo que depende del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe y tiene como misión impulsar políticas públicas orientadas a la prevención, el abordaje integral y la inclusión social. Desde el Gobierno provincial se entiende que esta problemática requiere una fuerte presencia territorial, articulación entre instituciones y un compromiso sostenido en el tiempo para generar respuestas efectivas.

Durante la reunión se analizaron herramientas y estrategias destinadas a fortalecer el trabajo a nivel local, ampliar la red de acompañamiento y generar nuevos espacios de información y orientación para la comunidad, con especial atención en la prevención temprana y el trabajo con jóvenes y familias.

Desde la gestión comunal se reafirmó la convicción de que el rol del Estado es estar cerca, anticiparse a las problemáticas y construir respuestas colectivas que prioricen el bienestar de cada vecino. En ese sentido, se continuará impulsando políticas públicas que promuevan una comunidad más cuidada, consciente y con mayores oportunidades para todos.