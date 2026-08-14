La Comuna informó los cortes de calles para el fin de semana central de las Fiestas Patronales

La Comuna de María Juana informó el operativo especial de tránsito que se implementará durante el domingo 16 y lunes 17 de agosto, en el marco del fin de semana central de las Fiestas Patronales “María Juana Vibra 2026”.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y facilitar el desarrollo de las actividades previstas en la Plaza Pública San Martín, se establecerán diferentes cortes y restricciones de circulación vehicular.

Calles con circulación restringida

Durante ambas jornadas, el ingreso único a la Plaza Pública San Martín será por calle Sarmiento.

Además, permanecerán cerradas al tránsito vehicular:

Giraldez , esquina Padre Calleri.

, esquina Padre Calleri. 9 de Julio , desde Padre Calleri hasta calle Santa Fe.

, desde Padre Calleri hasta calle Santa Fe. Mitre , esquina Santa Fe, en el sector del escenario principal.

, esquina Santa Fe, en el sector del escenario principal. San Martín, desde Belgrano hasta Mariano Moreno.

El operativo también contempla sectores de estacionamiento, espacios reservados para personas con discapacidad, baños, puesto sanitario y una circulación interna organizada para facilitar el desplazamiento de quienes participen de las celebraciones.

La recomendación de la Comuna

Desde la Comuna solicitaron especialmente a los vecinos de María Juana que, en la medida de lo posible, concurran caminando a las actividades.

La medida permitirá reducir la circulación vehicular en el sector de la plaza, facilitar el acceso de quienes lleguen desde otras localidades y contribuir a un fin de semana más seguro y ordenado.

Asimismo, se pidió respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo de tránsito.