La Convención Reformadora reconoció la participación ciudadana en el proceso constitucional de Santa Fe

En la sesión N°6 de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, se aprobaron los dictámenes de mayoría vinculados al Poder Legislativo y Ejecutivo, y además, por unanimidad, se avaló un proyecto de resolución impulsado por el convencional Alcides Calvo (PJ – Castellanos). La iniciativa, acompañada por todos los bloques, reconoce la valiosa y activa participación de la ciudadanía, organizaciones sociales e instituciones en el proceso de debate y elaboración de la reforma constitucional 2025.

El proyecto establece la emisión de constancias a ciudadanos e instituciones —sindicales, sociales, académicas, profesionales, culturales, entre otras— que participaron de las audiencias públicas y presentaron propuestas, como forma de agradecimiento y testimonio del compromiso democrático demostrado. Asimismo, se dispone la difusión pública del reconocimiento, fortaleciendo la visibilidad de este aporte colectivo.

Al fundamentar la iniciativa, Calvo destacó la magnitud histórica del proceso: “Estamos ante un hecho de gran importancia en la historia constitucional de Santa Fe. La ciudadanía ha sido protagonista directa, con más de 700 aportes y propuestas, de los cuales el 87% provino de vecinos, organizaciones sociales y entidades de la sociedad civil. Muchos de esos aportes fueron incorporados en el nuevo texto constitucional en debate, dando cuenta de que la participación fue no solo consultiva, sino verdaderamente transformadora. Este reconocimiento no es simbólico, es un acto de justicia institucional y un mensaje claro de que, en Santa Fe, la democracia se construye con la gente y para la gente”.

De esta manera, la Convención subrayó que la legitimidad del proceso de reforma se afianza en la apertura y el protagonismo ciudadano, alentando a consolidar herramientas como las audiencias públicas y la iniciativa popular como pilares permanentes de la vida política provincial.