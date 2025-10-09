La Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” celebró 15 años con una jornada de reflexión y compromiso ambiental

Lo ÚltimoLocales

La Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” de la EESOPI N° 2040 Santa María de los Ángeles celebró sus 15 años de vida institucional con una propuesta especial: la Jornada de Cooperativismo Escolar “Sustentabilidad en clave cooperativa”, que se llevó a cabo el jueves 9 de octubre en las instalaciones de la escuela.

El encuentro fue un espacio de reflexión, aprendizaje y participación juvenil, donde se integraron los valores del cooperativismo con el compromiso por el cuidado del planeta, fortaleciendo los lazos entre instituciones educativas y promoviendo el protagonismo de los estudiantes.

La jornada comenzó con la acreditación y el acto de apertura, que incluyó un video institucional y palabras de autoridades del Ministerio de Educación. Luego, el investigador del CONICET Matías Martínez Sella brindó una conferencia sobre “Ciclo del carbono: oportunidades de desarrollo sostenible para Argentina”.

Más tarde se desarrollaron mesas de intercambio con la participación de Emanuel Campanuci, Rocío Caloni, Juan José Ferrato, Marina Boccardo, Agustín Beretto y Hna. Daniela Canavina, quienes abordaron distintas miradas sobre la sustentabilidad y el trabajo cooperativo.

Tras un almuerzo compartido, se realizaron talleres para docentes y juegos cooperativos para alumnos, a cargo del programa Santa Fe en Movimiento, cerrando una jornada cargada de experiencias, diálogo y compromiso.

Con esta celebración, la Cooperativa Escolar “Esfuerzo y Responsabilidad” reafirmó su trayectoria de 15 años promoviendo la solidaridad, el trabajo conjunto y la conciencia ambiental, consolidándose como un ejemplo del liderazgo y compromiso de los jóvenes con su comunidad y con el futuro del planeta.

Te puede interesar

  • UNA BIRRA DE LA MEJOR

    Pasó por el estudio de la radio Sergio Balbi, el creador de la cerveza artesanal "Melkiades", y como era muy temprano en lugar de "pinchar"…

  • HISTORIA DE LA RADIO

    Seguimos dialogando con los protagonistas de la historia de la radio. Una de las primeras locutoras fue Chela Gonzalez, y en diálogo con Mónica Barceló…

  • CONVERSATORIO ESCOLAR

    La profesora Georgina Lora comentó sobre un Conversatorio realizado por alumnos de EESOPI Nº 8143 relacionado con la Cooperativa Escolar.Escuchala en la mañana de Comunicándonos…

  • NUEVA JORNADA

    Melisa Forno desde el Grupo Junevil de la iglesia católica local invitó a la Jornada de Vigilia de Pentecontés que se realizará el sábado 7…

  • CUENTOS CON EL JARDÍN DE LA ESQUINA

    La directora del Jardín nro.34 "María Montessori" y la docente María Laura Gallo presentaron el libro album obsequio del Ministerio de Educación de Santa Fe…